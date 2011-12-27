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В Боровск приехала выставка театра кукол
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В Калуге открылся каток
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Калужская полиция к праздникам готова
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В Калуге не успели заменить проблемные лифты
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В Боровск приехала выставка театра кукол
cache/resized/0db3632b73170880b1450cca191b3ca2.jpg
В Калуге открылся каток
cache/resized/e0e2972a0b5cb43947370932d40d6fda.jpg
Калужская полиция к праздникам готова
cache/resized/f04b495e4b240b69e7b0e1d858ad64d0.jpg
В Калуге не успели заменить проблемные лифты

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