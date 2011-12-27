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Художественные ритмы семьи Пилипенко
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Есть ли будущее у "Калужского троллейбуса" ?
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В Обнинске проверили газовое оборудование.
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Боровск украсила «Подмосковная мозаика»
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Художественные ритмы семьи Пилипенко
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Есть ли будущее у "Калужского троллейбуса" ?
cache/resized/df548b1c4b162c7e721ba3580bca9ab1.jpg
В Обнинске проверили газовое оборудование.
cache/resized/1bc91d1fa8416a7a4747bd3c38d0bf4e.jpg
Боровск украсила «Подмосковная мозаика»

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