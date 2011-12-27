По ком в Калуге прозвенел первый звонок?
Двое детей и взрослый погибли в Думиничах из-за пожара
В Калужской области на 20% сократилось количество грабежей, разбоев и угонов
Художественные ритмы семьи Пилипенко
Общество
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По ком в Калуге прозвенел первый звонок?
1 февраля в еще одном корпусе школы № 45 прозвучал первый звонок на урок. Такая странная дата начала учебного года…103
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Есть ли будущее у "Калужского троллейбуса" ?
Не секрет, что в последние годы УКТ переживает не лучшие времена - долги, недостаток кадров, обновления парка и так далее.…2230
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В Обнинске проверили газовое оборудование.
В наукограде сотрудники «Горгаза» совместно со специалистами администрации и участковыми инспекторами полиции проводят проверку состояния и эксплуатации газового оборудования в…2236
Происшествия
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Двое детей и взрослый погибли в Думиничах из-за пожара
По версии следствия, в этом частном доме проживали мать с двумя детьми и ее сожитель. По предварительным данным, мужчина пытался…735
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В Калужской области на 20% сократилось количество грабежей, разбоев и угонов
Региональное Министерство внутренних дел поделилось с журналистами результатами работы ведомства в 2016 году. Всего зарегистрировали 16193 преступления, из которых почти…759
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В Обнинске осудили убийцу
Приговор в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима назначил суд убийце из Обнинска8145
Культура и спорт
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Художественные ритмы семьи Пилипенко
Семейные ритмы художников Пилипенко. В Калуге открылась очередная художественная выставка в Доме мастеров. Она состоит из работ, сделанных семьёй из…2201
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Боровск украсила «Подмосковная мозаика»
Так назвали выставку, которая открылась в старинном городе. Художники из соседнего Наро-Фоминска предложили жителям Боровска оценить своё творчество.2166
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"Краски любви" в Калуге
Выставку картин под таким названием представили в рамках XIIМеждународного Сретенского кинофестиваля «Встреча» 20 января в Калужском Танеевском зале. Четвертый год…1851
Экономика и бизнес
- Калуга инновационная 2455
- Итальянцы в Калуге 5005
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ОКБ микроэлектроники будет расширяться
Региональная власть поддерживает предпринимателей. Одну из компаний с этой целью посетила солидная делегация. В ее составе были градоначальник Константин Горобцов, министр…3235
Политика
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Выборы в Калуге
Выборы депутатов Государственной Думы 2016 года в Калуге прошли достоверно легитимно, и на хорошем контролируемом уровне - такие итоги озвучили лидеры выборной гонки5400
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Губернатор ответил на вопросы журналистов
Очередной брифинг губернатора Калужской области Анаолия Артамонова был посвящен стратегии развития региона до 2030 года7655
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Наполнение бюджета Калуги обсудили на планёрке в Городской Управе
В 2015 году фактические поступления доходов в калужский бюджет составили более 8,5 млрд. рублей. Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам был исполнен на…13949