В Боровск приехала выставка театра кукол
В Калуге открылся каток
Калужская полиция к праздникам готова
В Калуге не успели заменить проблемные лифты
Общество
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Калужская полиция к праздникам готова
2,5 тысячи полицейских будут задействованы для обеспечения порядка в Калужской области в новогодние праздники5357
- В Калуге не успели заменить проблемные лифты 5355
- Калужский воинский мемориал будет восстановлен 5678
Происшествия
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В Обнинске осудили убийцу
Приговор в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима назначил суд убийце из Обнинска5358
- Серийный насильник задержан в Калуге 765
- Одиночество - причина самоубийств детей 2189
Культура и спорт
Экономика и бизнес
- Калуга инновационная 1775
- Итальянцы в Калуге 4249
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ОКБ микроэлектроники будет расширяться
Региональная власть поддерживает предпринимателей. Одну из компаний с этой целью посетила солидная делегация. В ее составе были градоначальник Константин Горобцов, министр…2570
Политика
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Выборы в Калуге
Выборы депутатов Государственной Думы 2016 года в Калуге прошли достоверно легитимно, и на хорошем контролируемом уровне - такие итоги озвучили лидеры выборной гонки4731
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Губернатор ответил на вопросы журналистов
Очередной брифинг губернатора Калужской области Анаолия Артамонова был посвящен стратегии развития региона до 2030 года6983
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Наполнение бюджета Калуги обсудили на планёрке в Городской Управе
В 2015 году фактические поступления доходов в калужский бюджет составили более 8,5 млрд. рублей. Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам был исполнен на…13281