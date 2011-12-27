В Калуге прошли совместные учения МЧС и ГИМС
Калужские полицейские попросили водителей очистить стекла
Калужане страдают от гололеда
Наркокурьеру, попавшемуся в Калуге, грозит пожизненная тюрьма
Общество
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В Калуге прошли совместные учения МЧС и ГИМС
Зимний лед, даже в сильные морозы – коварен. Для рыбаков могут стать опасны речные промоины, да и на озерах и…205
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Калужские полицейские попросили водителей очистить стекла
На площади Маяковского в Калуге проезжающие автомобилисты 2 февраля обращали внимание на усиленный наряд инспекторов ГИБДД со специальной техникой.308
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Калужане страдают от гололеда
В калужских отделениях травматологии ажиотаж. Непостоянство погоды и нерадивость коммунальщиков превратили калужские улицы даже не в каток, а поистине в…312
Происшествия
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Наркокурьеру, попавшемуся в Калуге, грозит пожизненная тюрьма
Наркокурьера с крупной партией синтетического препаратапоймали в Калуге. Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнего мужчину, который…525
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Двое детей и взрослый погибли в Думиничах из-за пожара
По версии следствия, в этом частном доме проживали мать с двумя детьми и ее сожитель. По предварительным данным, мужчина пытался…1181
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В Калужской области на 20% сократилось количество грабежей, разбоев и угонов
Региональное Министерство внутренних дел поделилось с журналистами результатами работы ведомства в 2016 году. Всего зарегистрировали 16193 преступления, из которых почти…1189
Культура и спорт
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День культуры Украины в Калуге
Украинских произведений, особенно в исполнении представителей диаспоры, было не так много, чаще звучали песни и композиции, которые хорошо знают оба…573
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Художественные ритмы семьи Пилипенко
Семейные ритмы художников Пилипенко. В Калуге открылась очередная художественная выставка в Доме мастеров. Она состоит из работ, сделанных семьёй из…2392
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Боровск украсила «Подмосковная мозаика»
Так назвали выставку, которая открылась в старинном городе. Художники из соседнего Наро-Фоминска предложили жителям Боровска оценить своё творчество.2199
Экономика и бизнес
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Пенсионный фонд полностью обеспечен финансированием на 2017 год
Об этом в интервью СИНВ заявил управляющий отделением ведомства по Калужской области. Михаил Локтев рассказал, будет ли индексация пенсий, как изменятся…555
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Политика
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Выборы в Калуге
Выборы депутатов Государственной Думы 2016 года в Калуге прошли достоверно легитимно, и на хорошем контролируемом уровне - такие итоги озвучили лидеры выборной гонки5503
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Губернатор ответил на вопросы журналистов
Очередной брифинг губернатора Калужской области Анаолия Артамонова был посвящен стратегии развития региона до 2030 года7757
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Наполнение бюджета Калуги обсудили на планёрке в Городской Управе
В 2015 году фактические поступления доходов в калужский бюджет составили более 8,5 млрд. рублей. Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам был исполнен на…14051