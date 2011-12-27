cache/resized/fa65b7b008620998e7246f284fbf28ee.jpg
В Калуге прошли совместные учения МЧС и ГИМС
cache/resized/7251ff12a11d39f4ff07ab459f939165.jpg
Калужские полицейские попросили водителей очистить стекла
cache/resized/ce42b684ee07c79e1a9bb7f0fc772dfc.jpg
Калужане страдают от гололеда
cache/resized/281f5f598d8f3cfeb8ece217d4082db0.jpg
Наркокурьеру, попавшемуся в Калуге, грозит пожизненная тюрьма
cache/resized/356192e7a54d80c414ef882c80123917.jpg
В Калуге прошли совместные учения МЧС и ГИМС
cache/resized/fd36cca31067a2658dcb6cbdf383e7d0.jpg
Калужские полицейские попросили водителей очистить стекла
cache/resized/6021f9567751c314c5284ad8d6799239.jpg
Калужане страдают от гололеда
cache/resized/b5c2e6e6a6f615047b79eb7dfa12af8e.jpg
Наркокурьеру, попавшемуся в Калуге, грозит пожизненная тюрьма

Общество

Происшествия

Культура и спорт

Экономика и бизнес

Политика

Конкурсное видео

Соцсети

ВКонтакте

Моя группа ВКонтакте

Facebook

Odnoklassniki

Видео

Система Orphus