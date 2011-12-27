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По ком в Калуге прозвенел первый звонок?
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Двое детей и взрослый погибли в Думиничах из-за пожара
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В Калужской области на 20% сократилось количество грабежей, разбоев и угонов
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Художественные ритмы семьи Пилипенко
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По ком в Калуге прозвенел первый звонок?
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Двое детей и взрослый погибли в Думиничах из-за пожара
cache/resized/cc3d8692a18e0761dbae14e4d107b89c.jpg
В Калужской области на 20% сократилось количество грабежей, разбоев и угонов
cache/resized/bd12afb2177e828b548331e9e926ba24.jpg
Художественные ритмы семьи Пилипенко

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